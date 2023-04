Santiago Giménez sigue soñando en grande, actualmente es el jugador con mejor temporada en Europa, pues ya lleva 20 goles en lo que va de la temporada en el Feyenoord, pero más allá de su rendimiento en clubes, el ‘Bebote’ tiene una deuda pendiente con la Selección Mexicana.

El atacante fue uno de los marginados de Gerardo Martino para Qatar 2022, por lo que, a sus 22 años, Santi, aun no sabe lo que es jugar una Copa del Mundo, por lo que ya se imagina el momento de su debut en un Mundial y que mejor que con gol.

“Siguiendo el consejo de Chicharito, hay que imaginarse cosas chingo***, entonces siempre uno trata de imaginarse lo más grande y trabajar para eso que luego se da. Porque desde mi perspectiva no hay imposibles”, comentó el ‘Bebote’ en entrevista con André Marín.

Además, señaló la grata impresión que se llevó de Diego Cocca, pues elogió su forma de tratar al jugador y espera tener resultados positivos con el Tri.

“Cocca me pareció una persona muy humana, que le gusta comunicarse mucho, apenas llegó y ya tuvimos cinco llamadas. Cuando me tocó ir también estuvimos hablando un par de cosas, me gustó mucho eso porque te genera confianza”, finalizó Santi.

