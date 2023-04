Chicharito, ilusionado por poder ir a un nuevo Mundial con el Tri

La ilusión de volver a jugar un Mundial está en la mente de Javier Hernández.

Diversos factores han evitado la participación del delantero con la Selección Mexicana, pero si hay algo cierto es que ‘Chicharito’ buscaría volver a ser tomado en cuenta para la próxima Copa del Mundo.

La última presencia mundialista que vivió Hernández fue en Rusia 2018, pero no descarta que pudiera ser tomado en cuenta para la próxima edición que tiene como sede a México, Estados Unidos y Canadá; y sea de cualquier forma, el ariete del LA Galaxy buscaría aportar y servir al conjunto nacional.

“Sí (me veo en el Mundial), me encantaría. Creo que estoy en un lugar tan pleno en donde creo y tengo confianza en que no nada más dentro del campo puedo ayudar, y no nada más fuera del campo como líder, ni es mi afán, sino también como una persona que podría servir”, dijo en entrevista para FOX Sports.

Pero el goleador sabe que, en caso de ser considerado tendrá que ganarse un lugar, y mostró confianza en que, el momento que actualmente vive con su club, podría darle cabida en la titularidad y a pesar de que la última palabra no estaría en sus manos, se visualiza retirándose en caso de hacer historia con el ‘Tri’.

“En Brasil lo acepté, no me quedaba de otra y acá también. Voy a competir, me sentiría que puedo ser titular a lo mejor y si las cosas salen bien, pues estará. Si llego a ir al mundial y en mundial se hace historia, me retiro. Ser campeón del mundo”, manifestó.

