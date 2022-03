Chicharito Hernández: 'Seguiré trabajando para ser tomado en cuenta en Selección Mexicana'

Tras un inicio prometedor en la nueva temporada 2022 de la MLS, Javier Hernández no se olvida de la Selección Mexicana y espera poder ser llamado de nuevo por Gerardo Martino.

La última convocatoria de Chicharito con el Tricolor fue el 7 de septiembre de 2019 en juego ante Estados Unidos y desde entonces no ha sido vuelto a llamar por el Tata, situación que el delantero espera cambiar.

"Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera para que se tome en cuenta, como siempre me enseñó mi abuelo y siempre me enseñó mi padre (cómo ser un seleccionado nacional). Seguiré trabajando, seguiré haciendo mis esfuerzos, mi trabajo aquí en el Galaxy que es lo más importante, lo que tengo en mente que es ser campeón", dijo Hernández en charla con la Oficina de Comunicación de la MLS.

Pero para que eso suceda, Javier aceptó que debe seguir teniendo grandes actuaciones con su club para llamar la atención del seleccionador nacional.

"No pienso nada más día a día al despertarme, tratar de ganar puntos y yo sé que todo lo que puedas hacer dentro de tu club, si sobresales, si lo haces de la mejor manera, ya mundialmente es una herramienta para poder estar considerado en selección o no. Después son decisiones que uno no es el entrenador", agregó el delantero.

