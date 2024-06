Dolorosa fue la derrota por goleada de la Selección Mexicana ante su similar de Uruguay en el Empower Field at Mile High, de Denver, Colorado.

Uno de los que mostró su descontento por la estrepitosa derrota tras el partido fue César Huerta, quien lamentó que la afición mexicana que acudió en gran número al estadio de los Denver Broncos se haya ido con un mal sabor de boca.

"A nadie le gusta perder y menos cuando vienes a representar a tu Selección con tanta gente que te apoya, entonces yo creo que tenemos que seguir mejorando y prepararnos aún más", reveló el Chino al final del juego.

"A muchos nos gustaría corregir ganando, pero también son cosas que pasan en el futbol y yo creo que hay mucho por corregir, pero también hay cosas que hicimos muy bien", agregó.

'CHINO' HUERTA RESPALDA AL 'TALA' RANGEL

Uno de los señalados por la afición que se dio cita en el Empower Field at Mile High como culpable por la derrota ante Uruguay fue el portero José Raúl 'El Tala' Rangel, quien fue abucheado cada ocasión que tocaba el balón.

Sin embargo, para Huerta este señalamiento es injusto y respaldó el trabajo del arquero de las Chivas, quien debutó con la playera verde.

"Los goles nos los hicieron a la Selección de México. En el primer gol me equivocó yo, me ganan la espalda. El error es de la Selección de México, no de un solo jugador y toca felicitarlo por la valentía que tuvo por su debut", señaló el mediocampista.

