César Huerta recibió su primer llamado a la Selección Mexicana, pues convenció a Jaime Lozano con el futbol que ha demostrado con los Pumas de la UNAM, en ese sentido, el mexicano de 22 años se dijo feliz por recibir su convocatoria al Tricolor.

“Estoy muy feliz, es algo que había trabajado mucho y que por fin pude cumplir. Ahora toca disfrutar y seguir trabajando como lo estoy haciendo. Yo estuvo muy enfocado en lo mío, yo sabía que haciendo las cosas bien en mi club se iban a poder ir abriendo puertas”, comentó para W Deportes el 'Chino' Huerta ya posando con los colores de la Selección Azteca.

'Chino' Huerta también explicó que el cuerpo técnico de Jimmy Lozano ya le explicó lo que necesita demostrar en el Tricolor para poder consolidarse con el equipo, pero señaló que debe adaptarse a lo que se le pide en esta etapa de con México.

“Ya me mandaron el video del plan de juego, cómo quiere jugar, lo que me va a pedir a que me adapte. Sabemos que no es lo mismo a lo que yo hago en mi club a lo que me va a pedir el técnico de Selección, entonces tengo que adaptarme disfrutar”. Agregó.

César Huerta señala que la confianza que le da el tener muchos minutos con los Pumas, más la confianza que ha depositado Antonio 'Turco' Mohamed en él, le ha servido para jugar mejor y ahora poder gozar de su primer llamado a la Selección Mexicana.

“A parte de que maduré mucho (en la UNAM), la confianza que te da el tener minutos, el ritmo del juego, el sentirte importante en un equipo, eso te hace crecer mucho. Con la llegada del Turco me dio muchísima más confianza por el estilo del juego que me pide, que vaya para adelante, que arriesgue, se agradece mucho”.

