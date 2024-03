Claudio Suárez lanza advertencia a Santi por actitud explosiva: 'Otro DT con personalidad le da las gracias'

Claudio Suárez, quien es uno de los exjugadores referentes de la Selección Mexicana, habló sobre la actitud que tomó Santiago Giménez al no ver minutos en la victoria ante Panamá en la Nations League.

El exjugador de Chivas y capitán del Tri, señaló que Santiago hizo mal en realizar un gesto negativo y aseguró que el delantero del Feyenoord tiene que comportarse.

"Yo creo que hizo mal, él tiene que comportarse, tienes que tener respeto a tus compañeros, y ahí es donde el cuerpo técnico tiene que inteligente, ahí ya viene la personalidad del técnico, de decir ah no te gusta, no quieres estar aquí, pues bueno, gracias y me la juego con estos jugadores", dijo el exdefensor del Tri.

Asimismo, habrá que esperar si es que Jaime Lozano decide darle minutos a Giménez este domingo cuando México se enfrente a Estados Unidos en la Final de la Nations League.

"CREO QUE 'SANTI' SE EQUIVOCA...". Claudio @emperadorsuarez analiza la reacción de Santiago Giménez al final del partido entre México y Panamá en #ElEntretiempo. pic.twitter.com/5X2maOJotE — FOX Deportes (@FOXDeportes) March 23, 2024

