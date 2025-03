Clubes europeos felicitan a sus jugadores tras ganar la Nations League con el Tri

La Selección Mexicana logró el campeonato de la Nations League de Concacaf el pasado fin de semana, tras esto, los equipos europeos, donde militan algunos de los futbolistas mexicanos, felicitaron a sus jugadores.

El Fulham aprovechó y a través de redes sociales, felicitó a Raúl Jiménez por el título conseguido con su país.

"Campeón de la Liga de Naciones de la CONCACAF y Jugador del Torneo. ¡Felicidades, Raúl!", escribió el equipo de la Premier para su goleador

CONCACAF Nations League Champions and Player of the Tournament.



Congratulations, Raúl! pic.twitter.com/H76LSKcS9o — Fulham Football Club (@FulhamFC) March 24, 2025

Por otra parte, el West Ham hizo lo propio con Edson Álvarez. Los Hammers presumieron el campeonato de su capitán.

"Mexicano, capitán y CAMPEÓN", compartió el equipo londinense.

El Genoa de Johan Vásquez también publicó un mensaje de felicitación por el título que consiguió su central mexicano. Vásquez fue uno de los jugadores más destacados en este par de duelos.

"¡Enhorabuena, Pipe! Vásquez gana la Liga de Naciones de Concacaf como protagonista con su México, venciendo 2-1 a Panamá", compartió el Genoa.

¡Enhorabuena, Pipe!



Vasquez vince da protagonista la Concacaf Nations League con il suo Messico battendo per 2-1 il Panama pic.twitter.com/63HGNWmOxS — Genoa CFC (@GenoaCFC) March 24, 2025

El 'Chino' Huerta también recibió felicitaciones por parte de su club, el Anderlecht de Bélgica.

"Campeones. Mexico, with El Chino in the line-up, wins the Concacaf Nations League. Congratulations, César", redactó el equipo belga.

Campeones. 🏆 Mexico, with El Chino in the line-up, wins the Concacaf Nations League. Congratulations, César. pic.twitter.com/4mxoOJoH97 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 24, 2025

Asimismo, Luis Chávez fue felicitado por el Dinamo de Moscú en redes sociales tras ganar la Nations League de Concacaf.

México ganó la liga de Naciones de la CONCACAF



Bravooooo, @miseleccionmx #PorMéxicoTodo pic.twitter.com/lXFCwk0iRj — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) March 24, 2025

