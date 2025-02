Comenzó en Toluca el Premundial Sub-17 de la Concacaf; Selección Mexicana prepara debut

Este viernes dará comienzo el Clasificatorio de la Concacaf Sub-17 en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), mismo que otorgará un boleto a la Copa del Mundo de la categoría a celebrarse en Qatar.

A partir de este año, el Mundial Sub-17 se jugará anualmente, siendo Qatar la misma sede hasta el 2030 y pasará de 24 a 48 selecciones participantes.

El Tri se prepara para el clasificatorio Sub 17 | X: @miseleccionsubs

Los equipos de Concacaf serán divididos en ocho grupos de cuatro o cinco, y los líderes de cada uno, serán los que asistan a la Copa del Mundo.

La FMF albergará los duelos eliminatorios del Grupo C, mismo al que pertenece la Selección Nacional de México junto a Dominica, Belice, Nicaragua y Barbados.

Las mejores selecciones de la Concacaf se enfrentarán | CONCACAF

Los duelos se disputarán del viernes 7 al domingo 15 de febrero en la Cancha 1. La Selección Nacional de México Sub 17 al mando de Carlos Cariño debutará el próximo domingo 9 y buscará quedarse con el boleto que otorga la eliminación a una ronda del Grupo C.

The stage is set!



Only 1️⃣ of these five nations will make it to the FIFA U-17 World Cup. pic.twitter.com/IKSc3Il1ia

— Concacaf (@Concacaf) February 4, 2025