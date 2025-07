Copa Oro 2025: Así reaccionó la prensa de Estados Unidos a la derrota ante México

La Selección Mexicana logró conquistar la Copa Oro 2025 al vencer 2-1 a Estados Unidoshttps://www.record.com.mx/futbol/futbol-nacional/seleccion-mexicana, consolidando su dominio en la región y levantando su décimo trofeo en este formato, que se suma a otros tres títulos ganados en el antiguo Campeonato de Naciones de Concacaf, totalizando 13 coronas continentales.

Con títulos obtenidos en 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y ahora 2025, el Tri se reafirma como la selección más laureada de la zona. Esta victoria también amplía la distancia con su más cercano perseguidor, Estados Unidos, que continúa con siete títulos.

México quedó campeón | MEXSPORT

La prensa estadounidense: autocrítica y enfoque hacia el Mundial 2026

Un día después de la derrota, los principales medios de comunicación de Estados Unidos reaccionaron con diferentes enfoques, pero todos coincidieron en que el equipo dirigido por Mauricio Pochettino dejó muchas dudas rumbo al Mundial de 2026, que se celebrará en suelo estadounidense.

The Athletic: “México fue una verdadera prueba”

En su cobertura, The Athletic, medio perteneciente a The New York Times destacó que la derrota dejó en evidencia las limitaciones del equipo norteamericano: “Las lecciones de este verano quedaron plenamente demostradas en la derrota de la selección masculina de Estados Unidos por 2-1. México fue una verdadera prueba. En cuanto a calidad, fue el mejor equipo al que se había enfrentado este grupo de jugadores desde las derrotas ante Turquía y Suiza… Estaba claro que la calidad de México prevalecería, y así fue.”

Además, el medio recordó que las derrotas anteriores, como la sufrida en la Liga de Naciones en marzo, ya eran una señal de alerta para el combinado estadounidense.

Destacaron a México como un rival de nivel | MEXSPORT

USA Today: Un año largo hacia el Mundial

Por su parte, USA Today se centró en los desafíos que enfrentará el equipo en el próximo año, “Será un año largo para la selección nacional masculina de Estados Unidos antes del Mundial de 2026… Tendrán que mejorar mucho de cara a la próxima Copa del Mundo”.

El medio también señaló el complicado proceso de adaptación del técnico Mauricio Pochettino, quien no ha logrado establecer una identidad clara en el equipo.

The Washington Post: Desconexión con Pochettino y dudas sobre Pulisic

The Washington Post fue más crítico, subrayando los problemas internos del grupo y las tensiones entre el técnico y los referentes del plantel:

“No hay vacas sagradas, ni siquiera Pulisic… Existe una clara desconexión entre el entrenador y su jugador estrella, y a menos que se pongan de acuerdo, Pochettino podría perfectamente dejarlo fuera de la convocatoria para los amistosos contra Corea del Sur y Japón.”

El medio también apuntó que el camino hacia la final de la Copa Oro estuvo plagado de obstáculos menores, pero que evidenciaron una preparación insuficiente.

Cuestionaron a Pochettino | MEXPSORT

