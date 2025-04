Copa Oro 2025: ¿Cómo es el formato del sorteo para la Fase de Grupos?

Este jueves se celebrará el sorteo de la Copa Oro. En un evento que definirá el camino de las selecciones participantes rumbo al título del torneo más importante en la región de Concacaf.

El sorteo determinará la conformación de los grupos mediante un sistema de bombos. En total, se utilizarán ocho bombos: del 1 al 4 se agruparán las 15 selecciones participantes, mientras que los bombos del 5 al 8 contendrán las esferas correspondientes a los Grupos A, B, C y D.

Se acerca el sorteo del torneo | MEXSPORT

El procedimiento del sorteo es el siguiente: se iniciará con la extracción de las selecciones del Bombo 1, que ya tienen grupos preasignados en el Bombo 5. México encabezará el Grupo A, Canadá el Grupo B, Panamá el Grupo C y Estados Unidos el Grupo D.

Posteriormente, se sortearán las selecciones del Bombo 2 en combinación con el Bombo 6, y así sucesivamente hasta completar la conformación de los grupos.

Everything you need to know for the Gold Cup draw 👀



📆 April 10th, 7PM ET

https://t.co/828wKlyiXF pic.twitter.com/UBsPFi0l8Q

— Gold Cup (@GoldCup) March 26, 2025