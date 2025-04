Copa Oro 2025 Sorteo EN VIVO Fase de Grupos

Se definen los grupos de la Copa Oro 2025. Las mejores selecciones de la Concacaf y Arabia Saudita se enfrentarán este verano en Estados Unidos y Canadá, en busca de arrebatarle el trofeo de Campeón a la Selección Mexicana.

Buscarán destronar a México | MEXSPORT

Hoy, oficialmente inicia el torneo pues, tras haberse definido las 16 naciones que disputarán el torneo, la Concacaf definirá los Grupos a través del sorteo, mismo que se lleva a cabo en el Estadio AT&T de Arlington Texas, casa de los Dallas Cowboys.

Las 16 naciones serán sorteadas en cuatro grupos distintos, con México, Canadá, Panamá y Estados Unidos, siendo las cabezas de serie

16 selecciones pelearán por el trofeo | MEXSPORT

Bombos del sorteo de la Copa Oro 2025

Bombo 1 : México, Canadá, Panamá y Estados Unidos

: México, Canadá, Panamá y Estados Unidos Bombo 2: Costa Rica, Jamaica, Honduras y Haití

Costa Rica, Jamaica, Honduras y Haití Bombo 3: Guatemala, Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam

Guatemala, Trinidad y Tobago, El Salvador y Surinam Bombo 4: Guadalupe, Curazao, República Dominicana y Arabia Saudita

SORTEO EN VIVO

Llegan los primeros invitados

Los encargados de sacar las pelotas de los bombos, se encuentran listos para el comienzo del sorteo

Presentación de la copa y países

Campos en el sorteo

Comienza el sorteo

Ya comienza la transmisión del Sorteo de la Copa Oro 2025.

Balón oficial para la Copa Oro

Una espectacular pelota llamada Vantaggio 5000, será la encargada de estar en todas las canchas.

México puede cruzarse con Estados Unidos

México y Estados Unidos pueden verse las caras si uno de ellos queda como primero y le otro como segundo. Ya qué el Grupo A y el D tienen cruces directos.

Costa Rica y Miguel Herrera se verán las caras ante México en Fase Grupos

El equipos Tico y el 'Piojo' se enfrentarán al combinado Nacional en la Copa Oro.

Canadá tiene un grupo complicado al momento

El equipo de la hoja de Maple, enfrentará al momento a Honduras y El Salvador.

Surinam se une al A

El equipo del caribe, enfrentará a México y Costa Rica en la Copa Oro.

Grupo C completo

Panamá, Jamaica, Guatemala y Guadalupe; conforman el Grupo C de la Copa Oro. Un grupo bastante a modo para los Canaleros.

República Dominicana jugará ante México

La Selección Mexicana tendrá dos rivales bastantes endebles, como Surinam y República Dominicana.

Grupos B y D completos

Estados Unidos tendrá un rival de mayor envergadura con Arabia Saudita; por su parte llegó un rival un poco más débil para Canadá, Honduras y El Salvador.

Así quedan los Grupos

GRUPO A

México

Costa Rica

Surinam

República Dominicana

GRUPO B

Canadá

Honduras

El Salvador

Curazao

GRUPO C

Panamá

Jamaica

Guatemala

Guadalupe

GRUPO D

Estados Unidos

Haití

Trinidad y Tobago

Arabia Saudita

