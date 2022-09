Crítica RÉCORD: Tata Martino está confundido, no sabe qué hacer, analiza Beto Bernard

Está solo. La Selección Mexicana tuvo una Fecha FIFA agridulce, más amarga que bonita, pues Colombia le remontó en una segunda mitad donde los de Tata Martino no supieron qué hacer, aunque en el primer tiempo jugaron de una buena forma, cosa que no se veía hace mucho tiempo.

Ante esto, nuestro colaborador, Alberto Bernard, señaló que lejos de que el equipo o el propio entrenador del Tricolor tuvieran dudas, es el mismo mandamás quien no sabe qué hacer, pues está confundido y solo en la toma de decisiones, por eso se equivocó mandando de lateral a Néstor Araujo.

“Después del partido cambió mi percepción, y me parece que está confundido. El gran ejemplo de esta confusión que está viviendo es Néstor Araujo, poniéndolo de lateral derecho, enfrentando a uno de los extremos más punzantes y de mejor momento como Luis Díaz que juega con el Liverpool, me parece ahí que fue donde uno pensó: ‘el tipo no sabe qué hacer, esta solo’”, dijo Bernard para el podcast de este medio, Crítica RÉCORD.

Ante esto, el propio periodista señala que el rival de México a vencer en la Copa del Mundo de Qatar 2022, es el mismo equipo, pues sus otros rivales en de grupo, sin contar a Argentina, pasa por un momento igual de delicado.

“El mayor rival de México para avanzar a la siguiente ronda es México, porque Arabia en los últimos cuatro partidos no ha ganado, pero no ha hecho gol. Y Polonia busca todavía una identidad de cómo jugar al futbol, está más preocupado porque no le hagan gol y dependen cien por cien del ataque de Lewandowski”.

Será hasta noviembre cuando la Selección Mexicana enfrente un duelo ante Suecia previo al Mundial, pero los jugadores de la Liga MX se irán incorporando a la convocatoria en Girona, donde será la concentración, cuando terminen sus actividades en su equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: RECIBIÓ BUENA RECOMPENSA POR LA VENTA DE BOLETOS EN EU