Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, se mostró muy molesto por la actitud que han tenido los seleccionados mexicanos al defender al Tricolor.

"Creo que les falta corazón, hambre y lo que siempre he dicho, lo que se necesita en una cancha: pantalones. Yo creo que eso se ha perdido, y hoy por hoy tú ves a la Selección y la verdad que si yo estuviera ahí no sabes lo que haría con los jugadores: ‘a correr hijo, que aquí no hay estrellitas’", comentó en el estadio Alfonso Lastras durante la Copa Potosí.

Blanco explicó que espera que los futbolistas tricolores tienen que demostrar más pasión, más garra, más carácter y 'tienen que correr'.

“Yo siempre les pongo el ejemplo, vean un partido Liverpool vs. Manchester City, ahí todos corren, ahí no hay estrellas. Eso es lo que les debemos enseñar a todos los futbolistas mexicanos, que hoy por hoy el que no corre, no puede jugar. Y él hambre de seguir teniendo éxitos”, sentenció el 'Cuau'.

