Cuauhtémoc Blanco dio un golpe de autoridad a la historia y ante las comparaciones de que en Selección Mexicana, Hugo Sánchez o Javier Hernández son mejores que él, dejó clara su postura.

"Cómo crees, yo me siento mejor que ellos, así lo digo, mucho mejor", sentenció el Cuau.

El ahora gobernador de Morelos señaló que haber jugado en Real Madrid y otros equipos, no los hace mejores, pues en el Tri la historia es diferente y, en su caso particular, sale ganando de acuerdo al criterio de la afición.

"Aunque ellos hayan jugado en varios equipos, eso no lo digo yo, lo dice toda la gente. Yo no me comparo ni con Hugo o Chicharito, cada quien hizo su historia. Pregunten y yo califiqué a la Selección en dos Mundiales, estábamos a punto de no ir y fue con la ayuda igual de mis compañeros. Toda la gente dice que soy mejor que ellos", sostuvo el Temo.

