David Faitelson pidió 'la cabeza' de Jaime Lozano: 'Lo del 'Jimmy fue un error'

David Faitelson, ha planteado la posibilidad del despido del director técnico de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, en caso de un bajo rendimiento en la Copa América 2024. A pesar de los recientes resultados positivos, Faitelson sostiene que la verdadera prueba para Lozano se encuentra en el futuro torneo continental.

La Selección Mexicana, bajo la dirección de Jaime Lozano, ha mostrado signos de mejora en su desempeño. Durante la pasada Fecha FIFA, el equipo logró una victoria ante Ghana y un empate contra Alemania. Sin embargo, estos resultados no han convencido completamente al periodista.

En el programa "Tercer Grado Deportivo," Faitelson fue enfático al afirmar que los recientes partidos no son un indicativo adecuado para evaluar a Jaime Lozano como entrenador. En su opinión, la prueba definitiva para Lozano se dará en la Copa América de 2024, donde su futuro en el equipo podría estar en juego.

"Si le va mal en la Copa América, hay que buscar un nuevo entrenador para 2026. Pensé que lo de Jaime Lozano fue un error; si tienes un Mundial en casa, debías aprovechar para buscar a otro entrenador," declaró.

Después de las declaraciones de David Faitelson, otros periodistas como Alex de la Rosa y Marion Reimers intentaron defender a Jaime Lozano, argumentando que han notado progreso y una evolución futbolística bajo su dirección. Sin embargo, reconocieron que el equipo aún no ha alcanzado un nivel óptimo que garantice un buen desempeño en el Mundial 2026.

"Para el Mundial de 2026, México ya va tarde. El proyecto de México se enfoca en 2030, en dónde es, dónde termina," destacó Reimers.

Faitelson reiteró que los partidos contra Ghana y Alemania deben considerarse "anecdóticos" y que no se deben exagerar los resultados, ya que son solo seis partidos jugados de manera "decente" por parte del equipo mexicano.

"Un partido intrascendente, no le demos la importancia que no merece. México enfrentó a un buen rival. Llevan seis partidos jugando bien al futbol, ¿qué me están diciendo?, no podemos..." - concluyó Faitelson.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'JARIPEO HUMANO' DURANTE EL ATLAS VS MAZATLÁN SE VUELVE VIRAL POR ÉPICAS CAÍDAS