Dennis te Klose: 'No he escuchado de un veto ni nada a Chicharito en el Tri'

Dennis te Klose, gerente general del LA Galaxy de Javier Hernández, dijo desconocer la situación actual de su delantero dentro de la Selección Mexicana, pues atribuye a su complicado 2020 el que no haya sido considerado por Gerardo Martino para la Fecha FIFA por venir, descartando haber escuchado sobre un veto dentro del Tri para Chicharito.

"No he escuchado de un veto ni nada, la verdad es que el año pasado fue difícil para todo el club y el entorno acá. Ahorita sigue mostrando y (esperamos) que el sábado contra Austin siga mentiendo goles y ya llegará su oportunidad", indicó el exdirectivo del Tricolor en entrevista con ESPN.

"Javier lo tiene claro, tiene que rendir en su club, como todos los jugadores de México y ser elegible. No he escuchado que él no es elegible, no he escuchado de él que no quiera estar; está mostrando todos los días que quiere superarse y seguro le tocará su oportunidad de nuevo. Por lo pronto, aquí lo disfrutamos porque tener la ausencia de Javier en el equipo sí nos pesa", apuntó Te Klose.

Javier Hernández ha tenido un buen inicio de temporada en la MLS, pues ha anotado seis tantos en cuatro partidos, el último en el Clásico angelino ante el LAFC de Carlos Vela.

