Alexis Vega, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, explicó que no se siente preocupado por la Selección Mexicana, después de que no pudo aparecer en la primera lista de convocatoria de Diego Cocca, debido a una lesión que lo dejó fuera de competición.

Vega afirmó con TUDN que habló con el estratega argentino para explicarle cuál era su lesión y la condición que tenía en ese momento, por lo que no podía acudir al llamado del Tri para los duelos frente a Surinam y Jamaica de la Concacaf Nations League.

“Sí, hablé con él antes de que saliera la convocatoria, él me hizo saber que estuviera tranquilo, que si no veía mi foto en la convocatoria no pasaba nada, que era por lo de mi lesión, que él quería que regresara de la mejor manera y yo también le pedí un tiempo, le pedí que me dejara ir con mi equipo a Estados Unidos a los amistosos, por ahí había la posibilidad de ir a la selección, pero yo tomé la decisión de quedarme en mi club", comentó el futbolista del Rebaño Sagrado.

Alexis Vega sabe que para ganarse un lugar dentro de los seleccionados nacionales, lo primero que tiene que hacer es seguir siendo un referente dentro de las Chivas para que sea tomado en cuenta por Cocca.

"Trabajar acá para entrar en ritmo y posteriormente en otra convocatoria poder estar. Me tengo que ganar mi lugar, aquí en mi equipo es donde me gano mi lugar y si en la próxima convocatoria estoy adentro estaré contentísimo, ya sé cómo trabaja más o menos Cocca, también me tocó en el juego de las Estrellas de la Liga MX vs. MLS, también le gusta jugar bastante al futbol y espero que nosotros podemos entenderle a su idea de juego", sentenció el delantero de las Chivas.

