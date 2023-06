Diego Cocca busca ganarse a los fanáticos: 'Quiero llegar al Mundial con la afición comprometida'

Diego Cocca está emocionado por dirigir a la Selección Mexicana y sueña con llegar lejos en el Mundial de 2026.

El técnico argentino quiere convencer a sus jugadores, pero también a los millones de aficionados mexicanos, quienes están desilusionados por los resultados anteriores.

La gente se alejó del Tricolor luego de que quedó eliminado en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022.

"Lo entiendo perfectamente. Cuando los resultados son peores de lo que uno imaginaba, el aficionado se enoja. Está todo muy a flor de piel. Nosotros aceptamos el desafío. Queremos hacer las cosas bien", mencionó en el Summit de la Liga MX.

"Hay que ir cambiando esa imagen. Los aficionados verán a una selección que se parte la madre, que tiene ideas claras de juego y que quiere ser competitiva para ganar. Cuando lo logremos, no tengo duda de que los aficionados nos van a apoyar. Quiero llegar al Mundial con la afición comprometida con el equipo. Necesitamos el apoyo", agregó.

Diego Cocca reconoció que el ser director técnico de la Selección Mexicana es algo muy desgastante, pero confía en que hará un buen trabajo y entregará buenos resultados a la FMF.

"Me siento feliz. Cuando pienso dónde estoy y hacia dónde vamos, me ilusionó. Es desgastante. Estoy aprendiendo, no tengo a los jugadores todo el tiempo. Hay mucho trabajo. Estamos convencidos de que, mejorando un montón de situaciones y formas, se van a ver los resultados", finalizó.

