Justificó la eliminación. Diego Cocca minimizó ya no ser el rey de la Concacaf asegurando que el cargo de la Selección implica mucho más que tonar decisiones en el banquillo.

"Gigante no hay en ningún lado, el futbol está muy parejo, a México lo hace gigante su gente y para tener ese poderío necesitamos estar todos juntos. Cuando vean que de este lado hay convencimiento de trabajar todos juntos, entonces ahí sí pensaremos en ser gigantes", afirmó el estratega.

"Ser DT de la Selección no sólo es mover a los jugadores, estoy aprendiendo y entendiendo, conozco al jugador mexicano, el contexto, la cultura, cuando vean que de este lado que hay un trabajo y convencimiento, ahí si vamos a volver a ser gigantes con la gente”, añadió.

Respecto al tercer lugar en Nations League, Cocca fue claro al priorizar el resultado por encima de las formas y hoy era uno de esos partidos.

“Yo no voy con esa frase, no estoy de acuerdo con ganar como sea. A veces sale o no el plan de juego, en momentos hay que privilegiar el resultado sobre las formas", declaró Diego Cocca.

