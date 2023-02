Diego Cocca: Minuto a minuto de la presentación del nuevo DT de la Selección Mexicana

Este viernes, después de casi 70 días tras la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, al fin se anunciará al entrenador del Tricolor de cara al proceso rumbo al Mundial del 2026, mismo que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Diego Cocca, exentrenador de los Tigres de la UANL, será presentado como nuevo timonel tricolor en sustitución de Gerardo "El Tata" Martino, quien dejó la dirección técnica tras haber quedado eliminado del Mundial luego de vencer a Arabia Saudita.

En RÉCORD te traemos la presentación de Diego Cocca como nuevo director técnico de la Selección Mexicana de Futbol.

Diego Cocca ya está en el CAR

Rodrigo Ares de Parga le da la bienvenida a Diego Cocca como nuevo entrenador de la Selección Nacional de México

"Teníamos prisa"

Ares de Parga confirma que tenían prisa por elegir el nuevo técnico de la Selección, pero aseguró que no querían hacer las cosas de manera precipitada.

¿Cómo eligieron al nuevo entrenador nacional?

Se entrevistaron a cinco técnicos, divididos en dos fases, primero las entrevistas con Ares de Parga y Jaime Ordiales y después con el Comité de Selecciones Nacionales.

"Se habló con las directivas"

Rodrigo Ares de Parga confirmó que tres de los cinco técnicos entrevistados estaban en funciones, Ares confirma que tenían el permiso por parte de Mauricio Culebro para entrevistar a Diego Cocca.

¿Qué vimos en Diego Cocca?

"Líder inteligente y con valores, sabe conducir a sus equipos, es un líder natural, cuenta con logros profesionales que lo avalan en Argentina y en México, se adapta a los distintos sistemas de juego, exigente, comprometido, convence y genera credibilidad, explota bien sus condiciones… El manejo de grupo es fundamental, pleno conocimiento del futbol y del jugador mexicano. Busca en todo momento el crecimiento del futbolista mexicano, trabajo en equipo", aseguró Jaime Ordiales.

Sabe consolidar a jugadores jóvenes

"Crea y genera confianza en los jugadores jóvenes, si bien vamos a debutar a jugadores jóvenes que ya están probados en sus equipos, Cocca los puede consolidar a un más en la Selección Mexicana de Futbol", aseguró Ordiales.

Cocca ya porta los colores de la Selección Mexicana de Futbol

En este momento Diego Cocca se pone la chamarra del Tricolor tras ser anunciado por Jaime Ordiales y Rodrigo Ares de Parga como nuevo entrenador de la Selección Nacional de México.

"Me siento un privilegiado por ser técnico de esta selección"

México me ha dado muchísimo en los profesional y sobre todo en lo humano, tener la posibilidad de ayudar desde este lugar para hacer crecer a la Selección Mexicana, tuvimos platicas muy interesantes donde me he sentido muy cómodo, Rodrigo, Jaime y la Comisión buscan lo mejor para la selección nacional, para mí no es poca cosa, que me hayan elegido para dirigir a la selección es algo muy importante"

Agradecido con Tigres

Estuve en un club espectacular, con una afición espectacular, pero pienso que la posibilidad de dirigir a la Selección de este país es algo muy importante, quiero tener jugadores que se pongan la playera del país y se sientan orgullosos y privilegiados… Para que eso suceda el primero que se tiene que sentir así soy yo y así me siento".

"El desafío es crecer día a día"

"Creo mucho en el futbolista mexicano, pero el talento no es suficiente, hay que darle herramientas. Si pensamos solo en el Mundial nos vamos a tropezar con la misma piedra, el que venga se tiene que comprometer al 100 x 100", confesó Diego Cocca

"Nos queremos quitar la idea del quinto partido"

Rodrigo Ares de Parga comenta que se quieren quitar la idea del quinto partido: "Queremos mentalizarnos hacia lo más grande, creo que tenemos una buena base de jugadores jóvenes para empezar un buen proceso"

"Acá hay que ganar hasta las cascaritas"

"Con tiempo y con trabajo vamos a encontrar los resultados que queremos, acá no hay presión por ganar los trofeos que jugamos"

No hay obligación por ganar las copas

"El contrato del técnico nacional es preestablecido, busca que tengamos éxito, que el entrenador se sienta cómodo, pero no hay obligación por ganar los trofeos inmediatos", confirmó Ares de Parga

"El trabajo diario como base del proyecto de Cocca"

"Trabajar la playera de la Selección es en el día a día, con los clubes, Cocca tendrá la responsabilidad de ir todos los fines de semana a los estadios, pero no solo para visorear, sino para hablar con técnicos y directivos", confirmó Ares de Parga