Diego Cocca sobre caída ante EU: 'No me gusta perder, hay maneras y hoy nos han superado'

Para Diego Cocca, que hoy quedó superado por completo, en el futbol hay maneras de perder y la forma en la que cayó ante Estados Unidos es razón para poner en duda su proceso con el Tri y aseguró que en caso de que los directivos deciden cortarlo no tendrá problema en dejar el cargo.

“No me gusta perder, no me gusta perder y hay maneras de perder, pero realmente nos han superado, hay que aceptarlo y entenderlo. Mi trabajo no es sólo convencer a los jugadores, sino a los directivos de que estamos generando cosas de que nos harán bien", dijo en conferencia de prensa.

"Si los directivos no están convencidos, no tengo problema, ellos dicen que tengo total apoyo y el total apoyo se ve en los tiempos difíciles, se ven los hombres, los líderes, tenemos una Copa Oro para competir”, agregó.

Sin embargo, insistió que su deseo es poder llegar hasta 2026 y para ello sabe que debe de ofrecer soluciones en lo que viene.

“Vuelvo a repetir lo mismo de siempre, sueño con un proceso e tres años y medio. Me parece perfecto que la gente de la FMF venga, se ocupe, y se ponga a trabajar juntos, por el bien de la Selección", aseguró.





"Tenemos mucho que trabajar, mentalidades, actitudes, que tenemos que trabajar. Si vamos a creer que lo vamos a mejorar en cuatro meses, estamos equivocados. Más que nunca de puertas para adentro para solucionar lo que se tenga que solucionar”, finalizó Diego Cocca.

