Diego Lainez se encara con aficionados hondureños tras agresión a Javier Aguirre

El futbolista mexicano Diego Lainez no perdonó la agresión a su entrenador tras el final del partido entre Honduras y México en San Pedro Sula. Javier Aguirre resultó herido por un proyectil lanzado desde las gradas.

El incidente ocurrió el viernes por la noche, cuando Aguirre se dirigió a despedirse del entrenador rival, Reinaldo Rueda, tras la derrota de su equipo por marcador de 2-0. En ese momento, una lluvia de objetos impactó en el área técnica, y una lata de cerveza golpeó al estratega mexicano en la cabeza, provocándole una herida visible que lo obligó a abandonar el estadio con el rostro ensangrentado.

Ante esta agresión, Diego Lainez, jugador de Tigres, no ocultó su enojo y se enfrentó verbalmente con algunos aficionados hondureños que estaban cerca del área técnica. El joven mediocampista les reclamó enérgicamente por la acción contra su entrenador.

Además, Lainez tuvo un breve altercado con un par de jugadores del equipo local, aunque la situación no escaló, ya que sus compañeros intervinieron rápidamente y lo retiraron del campo para evitar mayores conflictos.

Cabe destacar que, el Vasco minimizó la situación al comentar, “lo otro me parece no tiene ni caso mencionarlo porque es futbol y no soy de quejarme”, durante la rueda de prensa.

ENFURECIDO Diego Lainez se enganchó con la afición catracha después de la terrible acción de lanzarle una lata a Javier Aguirre. @pablo_LMtz pic.twitter.com/hWZLB696ov — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 16, 2024

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Javier Aguirre terminó ensangrentado tras "agresión" de la afición de Honduras