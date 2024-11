Federación Mexicana presentó una queja oficial tras agresión a Javier Aguirre en Honduras

La Federación Mexicana de Futbol ya presentó su queja oficial ante la Concacaf luego de que el viernes por la noche Javier Aguirre tuviera que abandonar el estadio en Honduras con el rostro ensangrentado.

Tras la derrota en San Pedro Sula por marcador de 2-0, Javier Aguirre fue a despedirse del técnico rival, Reinaldo Rueda, cuando empezó a caer una lluvia de proyectiles entre las que, de acuerdo con reportes, una lata de cerveza terminó impactando en la cabeza del técnico mexicano dejando una herida visible.

Tras el partido, el Vasco minimizó la situación al comentar, “lo otro me parece no tiene ni caso mencionarlo porque es futbol y no soy de quejarme”, durante la rueda de prensa. El DT aseguró sólo estar pensando en el juego de Vuelta.

A pesar de las palabras de entrenador, la FMF lanzó un comunicado rechazando la violencia y asegurando que ya presentaron una queja ante la Concacaf en busca de que ‘se actúe conforme al reglamento’.

Ahora el Tricolor volverá a México para preparar el partido del próximo martes donde buscará revertir un resultado de 2-0 en el Nemesio Diez, mientras la Concacaf revisa lo sucedido en el estadio de Honduras.

Comunicado oficial de la Federación Mexicana de Futbol. pic.twitter.com/WZOMBDM7uN — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) November 16, 2024

