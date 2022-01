Diego Lainez sobre Tata Martino: 'Es un gran profesor, todos confiamos en él'

Luego de conseguir la victoria en los minutos finales durante su visita a Jamaica en las Eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022, Diego Lainez destacó la confianza que le tienen a Gerardo 'Tata' Martino como director técnico de la Selección Mexicana.

"Yo trabajo para eso, porque el profesor es el que nos ve todos los días y es el que tiene que elegir la mejor opción para el equipo, respeto mucho las decisiones, es un gran profesor, todos confiamos en él y lo que le sigue lo acatamos para dar lo mejor de nosotros creo que hasta ahora todo ha ido muy bien", declaró en entrevista para Azteca Deportes.

A pesar de haber ingresado de cambio en el compromiso ante los Reggae Boyz, el futbolista del Betis señaló la importancia que tiene para él portar la playera del Tri cuando le brindan la oportunidad.

"Al final el vestir la camiseta de tu selección y más ahora que me dieron la oportunidad y tuve la oportunidad de jugar varios minutos, creo que me sentí con confianza, siento confianza hacia mí y cuando eso pasa me sirve mucho y tengo mejores opciones para hacer las cosas bien y haciendo lo que más me gusta qué es el futbol. Yo creo que siempre voy a dar mi mejor esfuerzo con la camiseta de la selección", añadió.

Así mismo, destacó la importancia de poder sumar minutos con el combinado nacional, ya que eso le ayudará con su club, el Real Betis, y también con sus aspiraciones de disputar la Copa del Mundo que se llevará a cabo en Qatar.

"A un futbolista siempre le da confianza jugar y más si hace las cosas bien (...) no me queda más que trabajar en equipo para tener más minutos y en mi puesto porque es un año muy importante y lo tengo claro", mencionó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: VEGA, HENRY Y CHARLY RODRÍGUEZ, LAS ALTERNATIVAS DE CONFIANZA PARA MARTINO