DT de EE.UU. se preocupa por contener a Jiménez: 'Es un delantero top'

Se acerca un nuevo Clásico de Concacaf ahora en la Eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde la Selección Mexicana podrá contar con la mayoría de sus jugadores más peligrosos.

En el análisis de Gregg Berhalter, técnico de Estados Unidos, Raúl Jiménez es el hombre a seguir para evitar que le hagan daño a su equipo, ya que no estuvo en los partidos pasados y lo considera "un delantero top".

"Definitivamente será diferente, Jiménez no estuvo en la Nations League y (Chucky) Lozano sí estuvo, así es que estamos familiarizados con él. Jiménez para mí es un delantero top, un fantástico jugador, marca buenos goles para Wolves, muy activo para Wolves, dando asistencias y haciendo goles. Realmente me gusta ese jugador, es interesante y aporta mucho al equipo, pero también me gusta Funes Mori, creo que también es un gran jugador.

"Para nosotros se trata de nuestra línea de fondo... ¿cómo podemos contener a esos tipos?, ¿cómo se los ponemos difícil? Jiménez solo necesita un espacio muy pequeño para marcar, así que para nosotros son los momentos clave", mencionó para TUDN.

De igual forma, Berhalter reveló que hizo la convocatoria pensando en el juego ante el Tri, ya que buscan quedarse con el liderato del Octagonal.

"Sí (hizo la lista pensando en México), para mí es un gran partido, siempre buscamos jugar ante México, tienen un gran equipo, es una gran rivalidad en Concacaf, me recuerdo a mí mismo participando en partidos de Eliminatoria ante México, es un juego intenso de diferente nivel. Es una gran oportunidad porque México está liderando el grupo e intentaremos alcanzarlos con una gran actuación para ganar", añadió.

