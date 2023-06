Las no convocatorias de Víctor Guzmán a la Selección Mexicana han hecho que sigan generándose dudas al respecto. Ante esto, Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales, aclaró el motivo por el cual el Pocho Guzmán no es llamado al Tri.

Durante una entrevista con Marca Claro, Duilio Davino fue cuestionado sobre el tema y comentó que no es por algún tema extra cancha, sino que no cumple con los requisitos futbolísticos de Diego Cocca, director técnico de la Selección Mexicana.

"No hay nada extra cancha, yo llegué y pregunté lo mismo. El cuerpo técnico tiene una manera de trabajar, una metodología y hay perfiles de jugadores que entran más a lo que él busca y otros no", declaró Davino.

Ante dicha situación, Víctor Guzmán ya había hablado antes sobre no ser convocado con la Selección Mexicana con Gerardo Martino al mando.

Pocho preguntó si era por algún tema sobre su dopaje en 2020 y que de ser así, él aceptaría esa respuesta, ya que él quiere una razón clara de porque no es requerido en el Tri.

"Si es por eso, reconozco que fue un error. Soy hombre y acepto eso. Estaría bien que me dijeran que no se me está llamando por eso y así o matarme la ilusión o seguir ilusionado", declaró Guzmán.

