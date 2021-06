Edson Álvarez pidió a la prensa valorar esfuerzo del Tri pese a caer ante Estados Unidos

Aunque la Selección Mexicana perdió la Final de la Nations League ante su similar de Estados Unidos, el defensa tricolor, Edson Álvarez, prefirió que se haga énfasis en las buenas actuaciones que realizó el combinado nacional y de esta manera mandar un mensaje positivo a la afición.

El 'Machín', destacó el trabajo colectivo que realizaron en este duelo y a pesar de que señaló algunos detalles que pudieron haber evitado, también aseguró que el esfuerzo que hicieron ante este rival tiene un gran mérito ya que no es un equipo sencillo de vencer debido a la calidad de los jugadores que conforman la plantilla.

“Creo que tomar mejores decisiones, creo que los dos corners los podemos evitar desde antes. Ojalá ustedes como medios tengan el criterio de transmitirle a la gente el partido que hicimos, ojalá manden un buen mensaje. Pueden revisar el partido que hicimos, jugar contra Estados Unidos, con los jugadores que tienen, tiene un gran mérito”, declaró Álvarez.

Con un penalti a favor de los norteamericanos que causó controversia debido a la dudosa decisión del árbitro John Pitty, el conjunto de las Barras y las Estrellas se adjudicó el campeonato de este torneo; sin embargo, la derrota no dejó malas sensaciones, así lo consideró Álvarez.

“No, del arbitraje no tenemos que enfocarnos en eso. Nos enfocamos en lo que teníamos que hacer, decisiones afectaron en las dos partes, no sé si era penal de las dos partes, no cabe duda que todo el equipo tiene un buen sabor de boca”, manifestó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SELECCIÓN MEXICANA: TRI, EN RIESGO DE QUEDAR FUERA DEL MUNDIAL SI CONTINÚA EL 'EHH PU...'