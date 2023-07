Érick Gutiérrez, inconforme con los minutos que ha tenido en Selección Mexicana

Érick Gutiérrez está inconforme con el rol que ha tenido en la Selección Mexicana en los últimos años. El nuevo mediocampista de Chivas habló sobre la frustración que ha sentido por las pocas oportunidades que ha recibido, pues generalmente solo juega pocos minutos.

"He venido mucho a Selección, pero he tenido 10, 15 minutos, y a veces no puedes demostrar toda tu calidad. Yo creo que he jugado cinco partidos, seis máximo de titular en la Selección. También es complicado eso.

"En mi momento estaba Andrés (Guardado) en muy buen nivel, pero sí a veces yo viajaba 12 horas también y tenía cero minutos jugando. Es complicado, vienes y eres banca y te dicen 'no, este partido no por el viaje', y si juega bien el otro ya no juegas", explicó en entrevista con TUDN.

Asimismo, reveló que Diego Cocca habló con él para darle las razones por las que no sería convocado y afirmó que no estuvo de acuerdo con algunas de ellas.

"Cuando estaba (Diego) Cocca me dejó las cosas muy claras, el porqué no fui llamado. Y bueno, acepté, no me gustaron algunas cosas, pero acepté. Siempre he sido un jugador muy respetuoso; me dolió el no estar, la verdad, son decisiones de cada técnico.

Además, el mediocampista aseguró que su llegada a Chivas puede darle ese impulso que necesita para volver a ser considerado con el Tri.

"Siempre el tema Selección está presente, trabajo también para ello, para estar, y creo que primero tengo que hacer las cosas bien aquí en Chivas para poder conseguir ser llamados otra vez a Selección", agregó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: FMF LAMENTA LOS HECHOS VIOLENTOS EN EL MÉXICO VS QATAR