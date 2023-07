Expresidente del Toluca confía en el Jimmy Lozano como DT del Tri para el Mundial de 2026

Rafael Lebrija, expresidente de los Diablos Rojos del Toluca, aseguró que Jimmy Lozano debería de ser el entrenador que se encuentre al frente del Tri de cara a la Copa del Mundo que se estará realizando en 2026 en los Estados Unidos, Canadá y México.

“Creo que ciento por ciento me la jugaría con él, es complicado, difícil por el momento que se está atravesando, pero definitivamente si me la jugaría con él”, mencionó Rafael en entrevista para AS México.

Lozano se encuentra viviendo su primer etapa con la mayor de la Selección Mexicana, en donde en sus primeros dos partidos al frente del equipo ha conseguido dos victorias y se ha colocado en la fase de eliminación de la Copa Oro 2023.

Además, el expresidente del Toluca habló sobre la crisis que vive el futbol mexicano después de los fracasos en el Mundial de Qatar 2022, en donde destacó que se debe de eliminar la multipropiedad dentro de la Liga MX, ya que es algo que ha estado marcado en los últimos años con diversos dueños.

“Hay que tener mano dura y no flexible, sobre todo en lo de la multipropiedad, pero lo siguen postergando, pues lo prohíbe la FIFA, eso es muy importante, por lo cual el señor Juan Carlos Rodríguez tome esas decisiones, que regrese el descenso y ascenso”, sentenció Lebrija.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL SALVADOR Y COSTA RICA EMPATAN SIN GOLES EN LA COPA ORO