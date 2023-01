Ferretti afirma que 'Piojo' Herrera no será DT de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana vive horas clave para conocer a su nuevo entrenador, donde Miguel 'Piojo' Herrera y Guillermo Almada son los candidatos 'finalistas' para ser el nuevo timonel del Tricolor, pero Ricardo 'Tuca' Ferretti ya spoileó quién no llegará.

Fue durante el programa Futbol Picante de este viernes al medio día que, Álvaro Morales recibió una llamada del Tuca, misma que contestó al aire y fue donde Ferretti confesó que Piojo Herrera no llegará al banco del Cuadro Nacional.

“Yo te platico una, el Piojo no va a ser”, aseguró el exentrenador de Tigres, Pumas y Chivas, a lo que Morales le preguntó si era por el tema de los 'aztecos', refiriéndose al problema que Miguel tuvo con Martinoli.

¡@AlvaritoMorales le tomó la llamada a Ricardo Ferretti EN VIVO! El Tuca no cree que Miguel Herrera será el próximo DT de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/al8oVcmIo1 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) January 27, 2023

Entonces, ahí Ferretti se dio cuenta que estaba al aire. “Pero, Álvaro, ¿estás en la televisión?… yo pensé que era un programa de ayer”, tras ver su error, Tuca Ferretti ya no quiso dar más detalles.

“El Piojo es un excelente entrenador, la verdad, no se niega. ¿Sabes qué? No te voy a decir, sinceramente, me agarraste de cuatro”, finalizó el entrenador que ya dirigió a la Selección Mexicana de forma interina.

