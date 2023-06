'Flaco' Tena sobre enfrentarse al Tri: 'Es muy especial, muy interesante y muy motivante'

Será especial. La Selección Mexicana se medirá ante Guatemala en un partido de preparación rumbo a Nations League y Copa Oro. Ante ello se toparán con un viejo conocido, Luis Fernando Tena, quien llevó al Tricolor a la gloria en Juegos Olímpicos al ganar la medalla de oro en Londres ante Brasil. El estrega mexicano señaló que será una sensación rara y especial el enfrentarse a México.

“Es especial, es diferente, jugamos ante México en Orlando y quedamos 0-0, es una sensación rara, jugar acá con un estadio lleno con toda la gente apoyando al Tri será especial”, señaló en conferencia de prensa

“Es un partido con una sensación diferente, en el himno no sabes si cantarlo o no, pero muy agradecido que nos inviten, para la selección de Guatemala son duelos muy especiales”, continuó.

A su vez, el estratega de la ahora selección de Guatemala respaldó a Diego Cocca, actual DT del conjunto mexicano, argumentó que tiene los méritos suficientes para dirigir al Tri, pues los demostró con Atlas al lograr el bicampeonato.

“Diego Cocca hizo méritos, fue bicampeón hizo un gran trabajo con Atlas y por algo lo habrán elegido se ha dado mucha polémica en torno a eso, el menos culpable es él, le dieron el cargo, y por supuesto tenía que aceptarlo, hay que darle el beneficio de la duda es muy probable que lo haga muy bien,”, comentó.

Por otra parte, Luis Fernando Tena confesó que su selección no tenía planeado tener encuentros amistosos en estas fechas, sin embargo, al conjunto azteca no puede decirle que no.

“De hecho en estas fechas no teníamos planeado partidos de preparación, pero al ser México uno tiene que decir que sí, es un partido muy especial, muy interesante y muy motivante para todos nosotros”, finalizó Luis Fernando Tena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DIEGO COCCA SABE QUE GANAR LA NATIONS LEAGUE Y COPA ORO AYUDARÁN A SU CONTINUIDAD