Gerardo Arteaga sobre su llamado al Tricolor: 'La gente ha estado pidiéndome y no les quiero fallar'

Tras sus destacadas actuaciones con el Genk de Bélgica, Gerardo Arteaga volvió a ser llamado por Gerardo 'Tata' Martino, técnico de la Selección Mexicana para enfrentar los próximos juegos eliminatorios rumbo a Qatar 2022.

Y es que el lateral surgido de Santos fue pedido en múltiples ocasiones por la afición en redes sociales, después de no ser llamado tras su negativa a acudir a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Sí llegaba a verlo, sobre todo por tus familiares que te mandan cosas, pero yo no soy mucho de meterme en esos temas de redes sociales, de estar viendo qué pone la gente, qué hablan de mí, qué se dice. No acostumbro eso. Ahorita que regreso va a ser algo muy bueno, tengo que demostrar claramente, la gente ha estado pidiéndome y yo no les quiero fallar, quiero ir a selección y hacer las cosas de la mejor manera, uno nunca quiere hacer las cosas mal", dijo Arteaga en entrevista con Marca Claro.

El jugador del Genk, además aclaró el tema de ausencia con la Selección que disputó los pasados Juegos Olímpicos.

"Más allá del Mundial, sea Mundial o el torneo que sea, yo en los Juegos Olímpicos decidí bajarme por temas personales, personalmente no me encontraba bien, ya pasó, pero así haya sido un Mundial o lo que sea, si yo no estaba bien personalmente no iba a hacer las cosas bien tampoco en el campo, fue por eso una de mis decisiones, ahora ya se viene el Mundial. Ya pasé lo malo personalmente, a cambiar esto y qué bueno que este año lo iniciamos bien", aseguró.

