Gerardo Espinoza reconoció su error al dejar al Tri: 'Tengo que aprender a leer los reglamentos'

En buenos términos. Gerardo Espinoza se fue tranquilo luego de firmar su finiquito con la Selección Mexica. Aseguró que deberá leer bien los reglamentos.

“Termina bien, amigable, se acaba de cerrar todo, es una etapa de vida y de carrera, es un aprendizaje, ver hacia adelante sé qué hay temas que reflexionar, son situaciones que se van dando, de mi parte tengo que aprender a leer bien los reglamentos”, agradecido con la oportunidad de estar en selección, continuar la preparación”, mencionó Espinoza.

Además, mencionó que durante su experiencia en el futbol mexicano no ha tenido problemas con sus exclubes.

“Tengo muchos años en el futbol y en todas partes he salido bien, hoy ha sido un revuelo, sin embargo, me parece que esto se tiene que solucionar, siempre he sido algo de trabajo", argumentó.

Por otra parte, el estratega se mostró agradecido por tener la oportunidad de estar en Selección Mexicana, además hizo hincapié en que su interés es ver hacia el futuro.

"Les agradezco muchísimo, simplemente hay muchas cosas que aclarar y entender, pero mi interés está en poder finiquitar este asunto, darle para adelante y ver hacia el futuro”, finalizó

