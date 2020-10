Gerardo Martino: 'Diego Lainez es el futuro de la Selección y no queremos descuidarlo'

El futuro de la Selección Mexicana está en los pies de Diego Lainez, así lo señaló Gerardo Martino, quien aseguró que procuran ayudarlo en su crecimiento como profesional dentro del campo.

"Diego Lainez es el futuro de la Selección y no queremos descudarlo. Siempre queremos ayudarlo en su crecimiento, las demás decisiones que él tome son personales", aseguró Martino.

GERARDO MARTINO CUMPLIRÁ 20 PARTIDOS AL FRENTE DE LA SELECCIÓN

El amistoso de mañana ante Argelia, será el partido número 20 de Gerardo Martino al frente de la Selección Mexicana (y el balance es de 17 ganados, un empatado y uno perdido), y aunque está contento por lo que se ha obtenido, para el técnico argentino los números no significan mucho, ya que para él lo más sobresaliente es el desempeño del equipo.

“Los números por sí solos no dicen mucho, a veces también hay que revisar la envergadura de los rivales y el contenido de eso triunfos, es difícil que se puedan encadenar una cantidad de triunfos no jugando bien, pero me inclino a pesar y sacar conclusiones del funcionamiento del equipo. Yo me quedo con poder hacer un análisis positivo después de un año de no jugar y de no estar juntos”, explicó.

Incluso, el Tata destacó que para él algo de lo más importante es la convivencia más allá de los partidos, ya que le permite al cuerpo técnico conocer mejor a sus jugadores.

“Siempre creo que un entrenamiento, una concentración, convivir con los jugadores y verlos, palpar como están siempre da, aun jugando un partido tal vez no demasiado exigente, siempre le da material al entrenador, y el resultado también da. Para nosotros es importante haber tenido a los chicos, conocerlos”, señaló.

