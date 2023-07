Gerardo Martino sobre el fracaso en Qatar 2022: "No estuvimos a la altura"

Gerardo Martino fue el técnico de la Selección Mexicana durante su peor actuación en los Mundiales desde Argentina 78, donde también quedaron eliminados en Fase de Grupos.

Siete meses después de la catástrofe futbolística que ocurrió en Doha ante Arabia Saudita, el hoy entrenador del Inter Miami confesó para Fox Sports cuál es su sentir sobre la eliminación del Tri.

"En definitiva es simplemente que sepan que nosotros sufrimos y lamentamos mucho no haber estado a la altura de las circunstancias y de lo que se esperaba de nosotros. Intentamos poner todo de nuestra parte y no lo pudimos hacer y yo entiendo que también la gente cuando los objetivos futbolísticos no se pueden cumplir, reaccionan de la manera que reaccionan, así que no mucho más que eso", comentó para Fernando Schwartz.

Martino ahora enfrentará al Atlanta United en la segunda fecha de la Leagues Cup donde, tras la victoria ante Cruz Azul, podría avanzar a la siguiente ronda.

