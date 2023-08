Gerardo Martino tras ganar la Leagues Cup: 'Hubiera deseado hacer historia hace siete meses'

Tras haber ganado la Leagues Cup con el Inter de Miami, Gerardo 'Tata' Martino recordó su paso por el banquillo de la Selección Mexicana, pues aseguró que le hubiera gustado hacer historia con México del mismo modo que lo hizo con las Garzas.

El entrenador argentino habló sobre cómo el futbol "te da y te quita", haciendo alusión a la eliminación de México en la Fase de Grupos de Qatar 2022.

“Los vaivenes del futbol, cómo uno estaba siete meses atrás, cómo puede estar ahora. Lamentablemente el futbol no siempre te da, a veces te quita; hubiera deseado hacer historia hace siete meses, pero no lo pudimos lograr. Me toca empezar acá y a la primera la pudimos lograr”, explicó en entrevista con TUDN.

Gerardo Martino dejó el banquillo del Tri tras el fracaso en la Copa del Mundo Qatar 2022 y, pocos meses después, fue el elegido para dirigir el nuevo proyecto del Inter de Miami, equipo con el que ya consiguió su primer título a pocas semanas de su nombramiento.

