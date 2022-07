Gerardo Torrado tras su salida: "Molesto, frustrado por los últimos resultados"

Gerardo Torrado, ex Director Deportivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), habló para 'Marca Claro' sobre sus últimos días como director luego de dejar su cargo. El exfutbolista aceptó estar frustrado por no cumplir con sus objetivos.

"Molesto, frustrado por los últimos resultados, con unas ganas de que todo saliera muy bien porque así era en el proceso, en el proyecto".

El también exfutbolista dijo entender la molestia de los aficionados del Tri luego de que el combinado nacional Sub 20 no lograra entrar al Mundial de Indonesia 2023 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Entiendo también esta molestia que pudiera llegar a tener la afición por no haber recibido los resultados que se estaban buscando".

Y es que esta semana rodaron las cabezas de Torrado y Luis Pérez, este último como técnico de la Sub 20, mientras que Mónica Vergara, timonel de la femenil quien junto a su escuadra tiene un pie fuera del Mundial Femenino Australia-Nueva Zelanda 2023, sorpresivamente se mantiene en el cargo.

Torrado comentó haber estado consciente de lo que le esperaba ante tan malos resultados y confesó haber ofrecido su renuncia antes que la FMF lo cesará del puesto.

"Es futbol y cuando las cosas no empiezan a salir, pues entiendes que en cualquier momento los resultados mandan y cuando estos resultados no llegan, no se dan, sabes que puede haber consecuencias al respecto.

"Y yo siendo el máximo responsable del área deportiva, cuando estos últimos resultados de la 20 y la femenil no se dieron, pues claramente mi llamada con Yon (De Luisa), que eran bastante seguidas, tengo una muy buena relación con él, le hablé y le dije: 'güey está pasando esto, soy el máximo responsable de esta situación, me apena terriblemente esto y al ser responsable, ser gente de futbol, pues sé que cuando las cosas no salen hay consecuencias y ahí está mi cabeza".

Quien alguna vez fomara parte de la convocatoria de la Selección Mexicana informó que su salida se dio de mutuo acuerdo junto a Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

"Al final este mutuo acuerdo se da y yo pongo mi cabeza sobre la mesa y él decide que sí es lo que se tiene qué hacer ".

