Hace unas cuantas semanas Memo Ochoa, portero del Salernitana en la Serie A, comentó que no tiene por qué dejar su lugar a arqueros más jóvenes pues, a su parecer, no hay nadie al nivel del cinco veces mundialista.

Este martes, durante una conferencia de prensa previo a los juegos del Real Betis en suelo mexicano, Andrés Guardado terminó por darle la razón a su excompañero en la Selección Nacional Mexicana, asegurando que los jóvenes tienen que ganarse, primero que nada, su puesto en el seleccionado mexicano.

"Esto es una selección nacional, no una sub 20, ni sub 23 o 25 o 30. Aquí, mientras te encuentres en un buen nivel, en un buen rendimiento, por supuesto que las puertas de la Selección siempre están abiertas. Memo tiene razón: Por qué le va a dejar el sitio a un joven si sigue siendo el mejor portero mexicano. Hay una línea marcada. Cada uno tiene que preocuparse por él. Los jóvenes tienen que ganarse su lugar", aseguró.

Tras la eliminación del seleccionado mexicano en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, Andrés Guardado decidió dar por concluida su etapa en la Selección Mexicana, después de 16 años y cinco Copas del Mundo a sus espaldas, Ochoa, por su parte, buscará hacer historia y quiere jugar su sexta justa mundialista en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDADO SOBRE LA ELECCIÓN DEL TÉCNICO DEL TRI: 'ME GUSTARÍA QUE HAYA UN PLAN DE TRABAJO'