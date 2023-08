Guardado sobre la elección del técnico del Tri: 'Me gustaría que haya un plan de trabajo'

La Selección Mexicana aún no tiene entrenador fijo y para Andrés Guardado es de suma importancia que el próximo director técnico tenga un plan estructurado para evitar 'tapar baches' en este nuevo proceso.

"Lo único que me gustaría es que realmente haya un plan de trabajo, que se vea hacia donde vamos porque mucha veces hemos tomado decisiones de urgencia para tapar baches", dijo en conferencia de prensa.

El periodo que Jaime Lozano ha tenido al frente del Tri ha dejado buenas sensaciones, principalmente en los jugadores, quienes han dejado ver su comodidad, sin embargo, el capitán del Betis no descartó que se pudiera tomar en cuenta a un dirigente no mexicano.

"He escuchado a los compañeros que se han sentido más cómodos con Jimmy, que entiende al jugador mexicano. Creo que si no nos ha ido bien históricamente, ¿por qué no abrir la cabeza a que venga alguien a empapar de cómo se trabaja en otro lado?", dijo.

Pero sea quien sea el próximo timonel del representativo nacional, Guardado aconsejó que se debe de tener paciencia en el proceso y darle continuidad.

"Todos tenemos que ser parte de ese cambio, que no exijamos una mejoría a largo plazo sin darle paciencia. Sé que es difícil pero si realmente pensamos a futuro podemos conseguir grandes cosas", explicó.

