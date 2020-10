Guardado: Travieso Guzmán, clave para que La Volpe llamara al Principito al Tri

Andrés Guardado sigue siendo el referente de la Selección Mexicana. A sus 34 años, el jugador del Real Betis es la voz de mando en el tricolor y gran parte de ese salto lo debe a la labor de convencimiento de Daniel 'El Travieso' Guzmán con Ricardo Antonio La Volpe.

“Tenemos una gran relación y coincidíamos los jueves para comer, en algunos de los temas le dije que lo fuera a ver. Como vive en Guadalajara, a Ricardo le llegaban más fácil los comentarios y lo más importante es que su regularidad le llamó la atención para jugársela con él, porque es difícil que llames a un jugador seis meses antes de irte un Mundial”, dijo el Guzmán, quien debutó al Principito con Atlas y fue clave para que éste llegara al Mundial de 2006.

Tras el juego contra Holanda, Guardado llegó a 95 victorias para igualar a Ahmed Hassan como el futbolista con más victorias para una Selección no europea, una marca que puede dejar atrás con un triunfo ante Argelia.

La excepcional trayectoria de Guardado es vista por el timonel mexicano como punta de lanza de las futuras generaciones, tal es el caso de Diego Lainez, quien comparte vestidor con Andrés en el Betis.

“Es un estandarte de lo que puede ser el futbol mexicano siempre y cuando se lo proponga, me da gusto porque sus logros son a base de trabajo, de luchar y es un gran ejemplo para todos los mexicanos. Diego debe ser muy listo, porque Andrés ha mantenido una gran regularidad”, añadió.

Sobre los inicios del canterano rojinegro, Guzmán admitió que desde siempre se trató de un jugador distinto.

“Recuerdo que jugamos un amistoso contra Tigres y después de perder el partido les metí una regañada a todos menos a él, porque no lo había hecho mal, pero delante de todos me dijo que porque no lo regañé si había jugado todo el partido, que le dijera lo que había hecho mal para mejorarlo, entonces ahí supe que Andrés pensaba de otra manera”, dijo el Travieso.