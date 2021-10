Guillermo Ochoa: 'En la capital hay a quienes les pesan las piernas o les falta el aire'

Guillermo Ochoa dijo estar satisfecho por cómo jugó México ante Honduras, pero cree que todavía hay muchas cosas por mejorar, pensando en los siguientes juegos de las Eliminatorias de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar 2022.

“Hay cosas por corregir y más porque no trabajamos mucho tiempo juntos. En una selección no es como en un equipo. Algunas cosas no se mencionan, hay jugadores que vienen a la capital y les pesan las piernas o les falta el aire. La cancha no siempre está en las mejores condiciones", mencionó en charla con TUDN.

"Generamos muchas ocasiones. Es una lástima que no metiéramos más goles, pudimos haber cerrado el juego desde antes. El equipo no cayó en desesperación, creo que esa fue la clave. Hay que tener paciencia. Se ganaron bien los tres puntos, son muy importantes", agregó.

"Fue un partido serio de nuestra parte. El primer tiempo fue bastante bueno. El equipo no cayó en desesperación, se ganaron bien los tres puntos en la cancha", @yosoy8a En vivo TUDN pic.twitter.com/YbAGRQXmtf — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) October 11, 2021

El portero del América dijo estar agradecido con los miles de aficionados que apoyaron al Tri: "Los necesitamos en las buenas y en las malas", afirmó.

Guillermo Ochoa sabe que México no siempre juega bien como local, pero eso no quiere decir que el Estadio Azteca deje de intimidar a las otras selecciones que están en el Octagonal Final.

"Claro que impone y pesa. Lo tenemos que hacer valer, no siempre se puede pero hay que intentarlo", concluyó.