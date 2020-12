Guillermo Ochoa: Mario Carrillo le rogó a Aguirre para que Memo fuera titular en 2010

Guillermo Ochoa llegó al Mundial de Sudáfrica 2010 en un momento extraordinario de su carrera, pero Javier Aguirre se decidió el veterano Óscar Pérez para cubrir el marco de la Selección Mexicana.

Ante esta elección, Mario Carrillo, quien dirigió a Ochoa cuando fue el técnico del América, reveló que le rogó de todas las formas al Vasco para que pusiera al portero de titular en la Copa del Mundo, sin lograr su cometido.

"Ochoa jugó dos Mundiales y el otro Mundial (2010), le rogué, pero le rogué a Javier Aguirre de que jugara él de titular en Sudáfrica, le metía cartas por debajo de la puerta, le recordaba que se acordara de Ochoa, que Ochoa esto y lo otro, conmigo fue campeón. Javier agarró y se pasó todo eso, y puso a Óscar Pérez, cuestión de gustos", confesó Carillo en ESPN.

La insistencia de Carrilo recayó que ya había sido Campeón de Liga con las Águilas en un equipo donde Ochoa era figura, además de haber obtenido varios récord en el futbol mexicano juntos.

“A mí en lo particular, Ochoa me hizo romper 11 récord con mi equipo. Partidos consecutivos sin perder, no fue logro mío, fue de Ochoa y del equipo, 33 juegos sin perder, lo gané con Ochoa”, recordó.

