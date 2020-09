Guillermo Ochoa se retirará del Tri tras el Mundial de Qatar

Guillermo Ochoa tiene claro que a su carrera le quedan pocos años, pero busca trabajar todos los días para extenderla al menos seis años más con el objetivo puesto en poder disputar el Mundial de Qatar 2022.

"Mi sueño y mi intención es alargar mi carrera deportiva, porque muchas veces llegas a una edad en donde la gente dice 'ya estoy de salida, ya hice lo que tenía que hacer' y no me quiero quedar en esa parte conforme, quiero dar más, físicamente me ha ido bien, entonces mi intención es jugar cinco o seis años más", comentó el portero para W Radio.

La cita mundialista sería el lugar ideal para que Ochoa cuelgue los guantes con la Selección Nacional, por lo que buscará que sea de la mejor manera, haciendo historia y llegando más lejos que nunca.

Guillermo Ochoa nos dijo en EXCLUSIVA la fecha de su retiro en Selección Mexicana . pic.twitter.com/MaFM3GZZ0o — W Deportes (@deportesWRADIO) September 22, 2020

"También llega un momento de ponerle fin a la carrera con Selección y tratar de darle oportunidad a los jóvenes que es lo que hace falta ahora. Mi idea es jugar de aquí al siguiente Mundial, muchas ganas de dar ese paso que no hemos podido dar, de hacer historia, de llegar lo más lejos posible y yo creo que el Mundial de Qatar sería mi punto final", puntulizó.

