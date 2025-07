Guillermo Ochoa sueña con su sexto Mundial: “Estoy listo si el técnico lo decide”

No pierde la esperanza. A pesar de haber sido relegado a ser tercer portero, Guillermo Ochoa sigue motivado con poder ser parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para la próxima justa mundialista y así poder ‘disputar’ su sexto mundial, siendo el primero en conseguir este logro.

Tras conseguir el título de Copa Oro, sin ver un solo minuto, Ochoa fue cuestionado sobre sus intenciones para el Mundial del 2026. De acuerdo con el arquero de 39 años, está buscando ser uno de los jugadores que represente al Tri el próximo año.

Busca el sexto Mundial | MEXSPORT

Previo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá, ocho futbolistas han disputado cinco mundiales distintos, curiosamente cuatro son mexicanos. Antonio Carbajal, Lothar Matthäus, Rafael Márquez, Gianluigi Buffon, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Andrés Guardado y Guillermo Ochoa.

Ahora, Ochoa, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi están buscando convertirse en los primeros en ser parte de una Selección Nacional en seis mundiales distintos. Ante esta posibilidad, el arquero confesó sus intenciones de mantenerse en la convocatoria de Javier Aguirre.

Busca ser parte de la convocatoria | MEXSPORT

Quiere ir a su sexto Mundial

“Así es, yo sabía cuándo dije que iba por una sexta Copa del Mundo, es difícil. No muchos lo pudieron hacer, la intención está ahí. He ido aguantando año tras año, jugando, peleando, me siento bien, me mantengo bien y si el entrenador lo decide, estar listo”, reveló el portero para TUDN.

Es importante mencionar que, a pesar de haber sido parte de la Selección Mexicana en cinco Mundiales, el portero sólo vio acción en tres de estos. Tanto en le Mundial del 2006, como en el 2010, vio todos los juegos desde la banca y, todo parece indicar que de ir a la próxima justa, volvería a quedarse en la banca.

Quiere hacer historia | MEXSPORT

