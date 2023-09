El llamado de Julián Quiñones para entrenar con la Selección Mexicana ha hecho mucho ruido, tanto dentro como fuera de la Liga MX y del combinado nacional, y quién mejor que Gustavo Leal, entrenador brasileño del Atlético de San Luis para dar una opinión al respecto.

Leal, que tomó el puesto tras la llegada de André Jardine a las Águilas del América, comentó en entrevista con La Última Palabra sobre lo que pasa en su país de origen respecto al tema de los naturalizados, recordando que son más los brasileños que se nacionalizan en otras partes del mundo que los extranjeros que toman la nacionalidad sudamericana.

Gustavo, que tiene al club de San Luis como líder momentáneo del Apertura 2023, comentó que en su país tener algún naturalizado en la selección brasileña es algo impensado tanto para los aficionados como para los directivos e incluso para los no formados en el país pentacampeón del mundo.

"Creo que es un tema más cultural y muy de como ve la gente eso que está pasando, nosotros como brasileños no tenemos la costumbre, yo la verdad no me acuerdo de ningún jugador naturalizado jugando en la selección brasileña entonces eso es una cosa que para nosotros es una situación impensable", comentó.

'PARA NOSOTROS ES IMPENSABLE TENER UN NATURALIZADO EN BRASIL' Con el tema de Julián Quiñones en Selección Mexicana, Gustavo Leal habló al respecto; también opinó de Jimmy Lozano 'NO HABÍA MEJOR NOMBRE QUE LOZANO'#FSRadioMX pic.twitter.com/8h58u5Jmvg — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 5, 2023

Además de hablar sobre el tema de los naturalizados, Gustavo Leal también habló sobre el nombramiento de Jaime Lozano como entrenador de la Selección Mexicana, recordando que Brasil se enfrentó al Tricolor de Lozano en Semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Pienso que estamos en buenísimas manos, Jaime Lozano es un entrenador muy competente, nos tocó enfrentarlo en los Juegos Olímpicos en un partido muy difícil que ganamos en penales, es un entrenador que hizo un trabajo muy bueno. Creo que además de la calidad con el conocimiento que tiene de esa generación creo que no había un mejor hombre para estar comandando la Selección", finalizó.

Jugadores de la talla de Pepe (Portugal), Thiago (España), Thiago Motta (Italia), Jorginho (Italia), Mario Fernandes (Rusia), Deco (Portugal) y Diego Costa (España) son parte de una larga lista de etcétera de jugadores brasileños que eligieron representar a otros países tras no tener un lugar en la Verdeamarelha.

