Héctor Herrera: 'Si yo fuera DT del Tri llamaría a Chicharito y Carlos Vela'

Héctor Herrera, referente de la Selección Mexicana, reconoce la calidad de sus excompañeros Javier Hernández y Carlos Vela y dice que si de él dependiera, ambos delanteros de la MLS jugarían aún en el Tricolor.

"Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la Selección, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es", indicó el ahora mediocampista de Houston Dynamo.

"Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el futbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos", apuntó HH en entrevista para TUDN.

Y es que los delanteros mexicanos no han visto acción con la camiseta Tricolor desde hace ya un par de años, siendo el ataque nacional señalado los últimos meses por su falta de efevtividad de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHUCKY LOZANO: GIO SIMEONE, HIJO DEL CHOLO, CERCA DE SER COMPAÑERO DEL MEXICANO EN NAPOLI