Héctor Herrera sobre falta de mexicanos en Europa: ‘Los equipos les ponen precios muy altos’

Más futbolistas mexicanos no emigran a Europa porque a decir de Héctor Herrera, mediocampista de la Selección Nacional, encarecen a los jugadores y por ello no los contratan en Europa. Incluso dijo, que en su momento cuando él emigró al Viejo Continente no hizo grandes sacrificios.

"De eso se habla mucho, qué frena a un jugador, siempre se crítica, vienen a preguntar por los jóvenes y ponen precios muy altos, es lo que frena al jugador mexicano para salir a Europa.

"En lo personal creo que no sacrifiqué mucho, al contrario, gané. El Club Pachuca fueron muy buenos conmigo porque me dieron la oportunidad de salir que en su momento era la venta más alta del futbol mexicano, pero pudimos llegar a un acuerdo y gané porque tuve mejor contrato, una oportunidad de crecer futbolísticamente, en la Selección, se afrontó el reto y si te va bien no pasa nada, es una prueba en la vida", señaló.

Al margen, habló sobre Alejandro Zendejas y el hecho de si jugará con la Selección Mexicana o la de Estados Unidos, dijo que es su decisión.

"Es una decisión personal, Zendejas tiene la opción de dos nacionalidades, y él tiene la opción de elegir dónde jugar por sus actuaciones, decidirá con quién se siente más compatible, no sé si se siente más 'gringo' o mexicano, yo si estaría en esa situación pensaría que es mi decisión la Selección".

