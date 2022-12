Henry Martín se quería bajar del Tri rumbo a Qatar 2022: 'Llegué a dudar de mí'

Hasta antes de la gira por Estados Unidos con América, Henry Martín estaba hundido en una crisis futbolística y personal que lo hizo dudar de si le alcanzaría a subirse a la lista final de Tri para Qatar.

"Después de las Olimpiadas tuve un bajón en donde yo mismo me cuestionaba muchas cosas y llegué a dudar de mí, se notaba en la cancha, lo admití y salí con la prensa, lo dije porque no hay nada que esconder, dentro y fuera de la cancha no estuve bien y la situación no sabía cómo manejarla", reveló a RÉCORD.

"No sabía cómo sobrellevar y brincar eso, afortunadamente lo hice a tiempo y revertir las cosas para subirme al barco del Mundial y ser el titular, y eso para mí vale mucho más porque en enero yo me sentía fuera de la convocatoria y yo decía si sigo así para las fechas del Mundial no voy a ir y bien merecido porque no estaba bien", agregó.

Sin embargo, su familia fue el refugio perfecto ante la adversidad. Ellos en Mérida y Henry en CDMX, donde pasó mucho tiempo solo, aislado de todos, pero siempre en contacto con sus afectos y con el apoyo incondicional. Aunque muy feliz por haber llegado a la Copa del Mundo, el goleador reconoció que su actuación ante Polonia fue como dicta el papelito y sin salirse del guion para evitar errores.

"Que en este tipo de torneos no puedes dejar para mañana, no puedes cometer errores, tienes que matar y dejar todo cada minuto sin miedo, creo que contra Polonia jugué a no fallar, a no cometer errores, a jugar como dice el papel, en mi posición hacer descargas y habilitar, no intentamos hacer cosas diferentes por miedo a fallar y en este tipo de torneos tienes que intentar todo, creo que eso es lo que cambiaría", reconoció Henry Martín.

