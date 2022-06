Henry Martín sobre Chicharito en el Tri: 'Está en todo su derecho de pedir estar'

A tan solo unos meses de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022, aún sigue vigente el tema de Javier 'Chicharito' Hernández sobre su participación con la Selección Mexicana, inlcuso algunos jugadores han opinado al respecto.

En este sentido, Henry Martín, jugador de las Águilas del América, mencionó en entrevista para TUDN que concuerda con el Chicharito en alzar la mano para poder participar con el seleccionado nacional.

"Es un referente, está en todo su derecho de pedir o querer estar como mexicano, por la historia que ha formado. Ya sus razones tendrá él con el Tata de hablar, no sabemos la situación".

Además, Henry habló sobre la falta de gol en el Tri y aseguró que no se pueden dar por vencidos así como también confiar en sus compañeros.

"La presión nos la ponemos nosotros mismos, qué mejor que en cada partido puedas meter uno o dos goles, debes saber llevar esas rachas cuando no se te da, pero tampoco darte por vencido, no hacer caso a lo de afuera.

"Los goles van a llegar, eso no tengo dudas, confío en mis compañeros y sé que podemos sacar esto adelante. No pasa nada, lo importante es que el Mundial no es ahora y de aquí al Mundial todo puede cambiar".

Finalmente, el jugador del América mencionó que los que ahora son parte de la Selección Nacional deben continuar esforzándose.

"No estamos para ver quién sí y quién no, los que estamos aquí debemos trabajar, si pensamos eso vamos a traer a un montón de jugadores, lo único que tenemos que hacer es seguir esforzándonos para ocupar ese lugar que está vacante", comentó el jugador del América.

