Después de haber empatado a dos con Jamaica, Henry Martín reconoció que no fue un resultado correspondiente a lo que la Selección Mexicana es capa de hacer, sin embargo, destacó que a pesar de que Diego Cocca tiene poco tiempo al frente del Tricolor, se está viendo un buen trabajo.

"No era el resultado que esperábamos, pero esto está empezando apenas, creo que se muestran buenas cosas. Sabíamos cómo iba a jugar el rival, y tuvimos para dar la vuelta", explicó.

"El grupo está bien, nuevo proceso, nuevas oportunidades para todos, lo tenemos que tomar así, oportunidades que se nos van a presentar para ir soltando ir viendo, como se mostró en el juego anterior y este", agregó.

Además, el delantero del América no quiso opinar respecto a los abucheos de la afición a varios de sus compañeros. "No opino nada de eso, prefiero no meterme".

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE CHUCKY LOZANO TRAS EMPATE VS JAMAICA: 'LA AFICIÓN NOS TIENE QUE APOYAR'